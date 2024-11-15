деревня Опока, Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Опока

Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об израсходовании 50 рублей из капитала, принадлежащего малолетнему крестьянину дер. Опоки Шахновской волости Новоладожского уезда Ивану Фадееву. 1900–1901 гг. // Централ Показать все
Об израсходовании 50 рублей, принадлежащих малолетней крестьянке дер. Опоки Шахновской волости Новоладожского уезда Наталье Андреановой. 1900–1901 гг. // Центральный госу Показать все
По жалобе крестьянина д. Опоки, Шаховской волости, Новоладожского уезда, М. Крысанова на действия местных властей. 1896 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2904Опока, д. каз.при р. Сяси.1739278582Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Шахновская волость
459. Опока, деревня бывшая государственная, при реке Сязи, дворов 37, жителей 186, часовня, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шахновская волость
Опока д.145 стан15203 участок15станция Пульница.

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