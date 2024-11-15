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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Об израсходовании 50 рублей из капитала, принадлежащего малолетнему крестьянину дер. Опоки Шахновской волости Новоладожского уезда Ивану Фадееву. 1900–1901 гг. // Централ Показать все
Об израсходовании 50 рублей, принадлежащих малолетней крестьянке дер. Опоки Шахновской волости Новоладожского уезда Наталье Андреановой. 1900–1901 гг. // Центральный госу Показать все
По жалобе крестьянина д. Опоки, Шаховской волости, Новоладожского уезда, М. Крысанова на действия местных властей. 1896 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2904Опока, д. каз.при р. Сяси.1739278582Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
459. Опока, деревня бывшая государственная, при реке Сязи, дворов 37, жителей 186, часовня, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Опока д.145 стан15203 участок15станция Пульница.