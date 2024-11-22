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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2405Игнатьевка (Дубовка, Курджи), с. каз.при рч. Дубовке.55—42013401150Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
387. Игнатьевка (Дубовка), колония греческая, при речке Дубовке, дворов 566, жителей 3339, волостное правление, (уездный город в 60 верстах), ц. п., шк. з. ст. з. бльн., Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Игнатьевка116236819311403314310364177
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Старо-Игнатьевкап. г.688184718453692
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6339Старогнатівкаселоцентр сільської радир-н Волноваськийсільрада Старогнатівська