деревня Заполек, Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Заполек

Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина дер. Заполек Хамантовской волости Новоладожского уезда А. Игнатьева в крестьяне дер. Ежова. 1901 г. // Центральный государственный исторический Показать все
Уставная грамота, выданная женой в. -адм. Е. А. фон-Моллер крестьянам деревни Заполек Хамантовской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3079Заполек, д. вл.при р. Полоне.2425246

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хамантовская волость
Заполек д. 235 стан663 участок6станция Колчаново.

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