село Быстреевка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Быстреевка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Верховенская волость
975. Быстровка, деревня бывшая владельческая, при озере, дворов 95, жителей 752, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Бровковская волость
Быстровка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7902Бистріївкаселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Бистріївська

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