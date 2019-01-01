село Алексеевское, село Алексеевское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Алексеевское

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе граждан с. Алексеевского Гарской вол. Дмитрия Ивановича Перепонина с гр-м Назаром Яковлевичем Яковлевым о земле. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Гарской волости села Алексеевского И. К. Кулешова об удостоверении прав на 3 душевых надела земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Гарской волости села Алексеевского А. Я. Трыкиной об удостоверении прав на 1 душевой надел земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7158Алексеевское в Горах, с. вл.при рч. Чернавке.503545124152Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Гарская волость
259. Алексеевское в Гарях, село бывшее владельческое, дворов 47, жителей 252, церковь православная, часовня

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Гарская волость
с. АлексеевскоеI. Алексеевское общество19148Алексеевский в Гарях приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
4912Алексеевскоесело56°53'39°47'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151106с Алексеевскоесело
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