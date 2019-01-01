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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе граждан с. Алексеевского Гарской вол. Дмитрия Ивановича Перепонина с гр-м Назаром Яковлевичем Яковлевым о земле. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Гарской волости села Алексеевского И. К. Кулешова об удостоверении прав на 3 душевых надела земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Гарской волости села Алексеевского А. Я. Трыкиной об удостоверении прав на 1 душевой надел земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7158Алексеевское в Горах, с. вл.при рч. Чернавке.503545124152Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
259. Алексеевское в Гарях, село бывшее владельческое, дворов 47, жителей 252, церковь православная, часовня
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. АлексеевскоеI. Алексеевское общество19148—Алексеевский в Гарях приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4912Алексеевскоесело56°53'39°47'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609151106с Алексеевскоесело