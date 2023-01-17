село Парфёново, село Парфёново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Парфёново

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
1017Парфеново, с. вл.при рч. Кунье.4515196680Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Хомяковская волость
239. Парфеново, село бывшее владельческое, при речке Кунье, дворов 18, жителей 136, церковь православная

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Ереминская волость
418Парфеново село149241654510
Александровский уезд, Константиновская волость
501Парфенково деревня88171826213

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
40927Парфёновосело56°26'с.ш.38°05'в.д.O-37-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Городское поселение Пересвет
46615105121с Парфёновосело
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