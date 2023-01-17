село Розгребли, село Розгребли, Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Розгребли

Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2423Разгребли, с. вл.при р. Судже.181621180130Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Ржавская волость
1052. Разгребли, село бывшее владельческое, при речке Судже, дворов 26, жителей 125, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Большесолдатский район
50653Розгреблисело51°20'35°25'M-36-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Большесолдатский муниципальный район, Сельское поселение Большесолдатский сельсовет
38603403121с Розгреблисело
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