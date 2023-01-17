Розгребли
Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2423Разгребли, с. вл.при р. Судже.181621180130Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1052. Разгребли, село бывшее владельческое, при речке Судже, дворов 26, жителей 125, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50653Розгреблисело51°20'35°25'M-36-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Большесолдатский муниципальный район, Сельское поселение Большесолдатский сельсовет
38603403121с Розгреблисело