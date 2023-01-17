село Татарский Сыромяс, село Татарский Сыромяс, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Татарский Сыромяс

Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
221Татарский Сыромяс, д. каз.при руч. Сыромясе.352562234245Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Сыромясская волость
158. Сыромяс Татарский (Каменный Ключ), деревня бывшая государственная, при речке Айве, дворов 89, жителей 695, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Сосновоборский район
48110Татарский Сыромяссело53°26'46°01'N-38-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сосновоборский муниципальный район, Сельское поселение Маркинский сельсовет
56657416111с Татарский Сыромяссело
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