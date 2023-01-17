Татарский Сыромяс
Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
221Татарский Сыромяс, д. каз.при руч. Сыромясе.352562234245Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
158. Сыромяс Татарский (Каменный Ключ), деревня бывшая государственная, при речке Айве, дворов 89, жителей 695, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48110Татарский Сыромяссело53°26'46°01'N-38-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56657416111с Татарский Сыромяссело