Населенное место

Зеленая, з. (к им. Городенка), жит. 22 (8 м. 14 ж.), дес. —, у. гор. 24 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Багтуны 2 в.

Зеленая, л. стор. (к им. Городенка), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. —, раз. см. пред.