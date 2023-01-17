село Верхние Минчены, село Верхние Минчены, Коммуна Минчений де Жос, Резинский район (на 2017) — Familio

Верхние Минчены

Коммуна Минчений де Жос, Резинский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
544Минчены-де-сус, д. вл.при источиках воды.353712098
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Чинешеуцкая волость
452. Минчены-де-Жос, село царан, при долине Воля-Садулуй, дворов 27, жителей 172, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Резинский район, Коммуна Минчений де Жос
Минчений де СусMincenii de Sus
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