деревня Малое Коптево, деревня Малое Коптево, Старицкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Малое Коптево

Старицкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11097Новое-Коптево, д. вл.при рч. Журавце.1023½82738
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Прасковьинская волость
31Коптево Новое121

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Старицкий район
279325Малое Коптеводеревня56°32'34°47'O-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Старицкий муниципальный район, Сельское поселение станция Старица
28653462291д Малое Коптеводеревня
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