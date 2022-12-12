село Калиновка, село Калиновка, Коммуна Красный Виноградарь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017) — Familio

Калиновка

Коммуна Красный Виноградарь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Административно-территориальные единицы левобережья Днестра, Коммуна Красный Виноградарь
КалиновкаCalinovca
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