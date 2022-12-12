Староарсланбеково
Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
662Арасламбекова (Кубова, Бегияшева), деревня.при рч. Нугуше.404785231217Б. — Мечеть 1. Мельница водяная. Плотничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
497. Арасламбекова Большая (Кубова, Бегняшева), деревня бывшая государственная, при речке Нугуше, дворов 77, жителей 450, мечеть, 2 кожевенных заводов
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Арасланбекова, д. на поч. трак., при реч. Нугуш, 2 мечети, х.-з. маг., кожев. зав., бак. лав., рус.-баш. шк.4720180565525Земледелие и выделка кож
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520141Староарсланбеководеревня54°31'00"54°13'00"N-40-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, Сельское поселение Сайрановский сельсовет
80651445121д Староарсланбеководеревня