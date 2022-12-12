деревня Хорн-Кукшум, деревня Хорн-Кукшум, Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Хорн-Кукшум

Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Норусовская волость
Кукшумы, Норусовскойсм. Хорн-касы.
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Хорн-касы (Кукшумы), Норусовскойчуваши259
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Вурнарский район
694758Хорн-Кукшумдеревня55°38'с.ш.46°56'в.д.N-38-022
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