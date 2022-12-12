село Кальтяево, село Кальтяево, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кальтяево

Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1177Кальтау (Калтаева), деревня.при рч. Кальтау.1385046148139Мщ. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 3.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Верхне-Татышлинская волость
665. Кальтау (Калтаева), деревня бывшая государственная, при речке Кальтау, дворов 68, жителей 380, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Верхне-Татышлинская волость
13Кальтева, д. при реч. Кальтевке, на прос. дор., мечеть, х.-з. маг., бак. лав., мел.1175113320317Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Татышлинский район
660920Кальтяевосело56°17'00"55°57'00"O-40-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Татышлинский муниципальный район, Сельское поселение Кальтяевский сельсовет
80650435101с Кальтяевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close