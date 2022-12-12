Кальтяево
Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1177Кальтау (Калтаева), деревня.при рч. Кальтау.1385046148139Мщ. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
665. Кальтау (Калтаева), деревня бывшая государственная, при речке Кальтау, дворов 68, жителей 380, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Кальтева, д. при реч. Кальтевке, на прос. дор., мечеть, х.-з. маг., бак. лав., мел.1175113320317Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
660920Кальтяевосело56°17'00"55°57'00"O-40-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Татышлинский муниципальный район, Сельское поселение Кальтяевский сельсовет
80650435101с Кальтяевосело