село Затолокино, село Затолокино, Льговский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Затолокино

Льговский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1167Затолокино, с. каз.при р. Сейме.32836144161Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Нижне-Дроняевская волость
527. Затолокино, село бывшее государственное, при реке Сейме, дворов 43, жителей 363, церковь православная
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