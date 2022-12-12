Андрианы
Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11599Андреяны, с. вл.при рч. Середне.702024113140Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
601. Адрианы, село бывшее владельческое, при речке Середне, дворов 31, жителей 180, церковь православная, школа, богадельня, ярмарка
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
319АндрианыВладельческая усадьба7743106115Церковь, богадельня, земская школа, ярмарка 8 сентября, каз. вин. лавка, мелоч. лавка, кузня.
320АндрианыДеревня7132
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87132Андрианыдеревня55°01'00"34°18'00"N-36-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605436102д Андрианыдеревня