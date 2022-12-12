деревня Андрианы, деревня Андрианы, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Андрианы

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11599Андреяны, с. вл.при рч. Середне.702024113140Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Покровская волость
601. Адрианы, село бывшее владельческое, при речке Середне, дворов 31, жителей 180, церковь православная, школа, богадельня, ярмарка

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Покровская волость
319АндрианыВладельческая усадьба7743106115Церковь, богадельня, земская школа, ярмарка 8 сентября, каз. вин. лавка, мелоч. лавка, кузня.
320АндрианыДеревня7132

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
87132Андрианыдеревня55°01'00"34°18'00"N-36-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Кайдаковское сельское поселение
66605436102д Андрианыдеревня
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