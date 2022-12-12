деревня Ширяиха, деревня Ширяиха, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Ширяиха

Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
11028Ширяиха, д. каз.при колодцах.4310½30105138
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Баскаковская волость
48ШиряихаДеревня4432134131

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Гагаринский район
179931Ширяихадеревня55°34'00"34°43'00"N-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Гагаринский муниципальный район, Баскаковское сельское поселение
66608408151д Ширяихадеревня
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