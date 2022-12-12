деревня Новинка, деревня Новинка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Новинка

Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Пельгорская волость
106. Новинка, деревня бывшая владельческая, дворов 48, жителей 200, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Пельгорская волость
66Новинка (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.Новинского575713915929811321земледелиеотхожий промыселколодезьЧасовня, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район
31987Новинкадеревня59°28'31°15'O-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение
41648105186д Новинкадеревня
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