посёлок Белколь, посёлок Белколь, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область (на 2022) — Familio

Белколь

городская администрация Кызылорда, Кызылординская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Кызылординская область, городская администрация Кызылорда, Белкольская поселковая администрация
посёлок БелкольБелкөл к.431037100
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