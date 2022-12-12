деревня Нечерцы Слобода, деревня Нечерцы Слобода, Глембочинская волость, Себежский уезд (на 1906) — Familio

Нечерцы Слобода

Глембочинская волость, Себежский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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272. Слобода, село бывшее государственное, при озере Нещерди, дворов 4, жителей 34, церковь православная, церковь римско-католическая, школа, 2 лавки, торжок 15 августа и Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Глембочинская волость
87Нечерцы СлободадеревняСволна, рекаОсынского, православногокрестьянам Глембочинской волости4
88Нечерцы, обрезысторожкаНечерцы, озероСебежского, римско-католическогоГ. О. Забелло, графу, кат.1
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