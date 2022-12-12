село Старые Сулли, село Старые Сулли, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старые Сулли

Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
617Старые Сулли, деревня.при рч. Сулли.352086235241Б. 197-199. Т. 38-42. Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Ермекеевская волость
325. Старые Сулли, деревня бывшая государственная, при речке Сулли, дворов 109, жителей 654, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Ермекеевская волость
30Старо-Сулли, д. при рч. Сулля, на прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., хл.-зап. маг.3615164450448Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ермекеевский район
522119Старые Суллисело54°12'00"53°34'00"N-39-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ермекеевский муниципальный район, Сельское поселение Старосуллинский сельсовет
80625428101с Старые Суллисело
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