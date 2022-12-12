Старые Сулли
Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
617Старые Сулли, деревня.при рч. Сулли.352086235241Б. 197-199. Т. 38-42. Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
325. Старые Сулли, деревня бывшая государственная, при речке Сулли, дворов 109, жителей 654, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
30Старо-Сулли, д. при рч. Сулля, на прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., хл.-зап. маг.3615164450448Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522119Старые Суллисело54°12'00"53°34'00"N-39-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ермекеевский муниципальный район, Сельское поселение Старосуллинский сельсовет
80625428101с Старые Суллисело