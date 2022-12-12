село Дорошево, село Дорошево, Котовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Дорошево

Котовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1046Дорошев, хут. каз.при рч. Тарасовой.772534209224
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Тарасовская волость
593. Дорошевский, хутор бывший государственный, при речке Тарасовке, дворов 82, жителей 549, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Котовский район
301643Дорошевосело50°34,0' с.ш.44°45,0' в.д.M-38-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Котовский муниципальный район, Мирошниковское сельское поселение
18626420111с Дорошевосело
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