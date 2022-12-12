деревня Понарино, деревня Понарино, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Понарино

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
712Панарьино, д. вл.при колодце.5218136414427
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Дорховская волость
276. Понарьино, деревня бывшая владельческая, дворов 141, жителей 999, 2 раскольнические молельни, 2 красильни.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Дорховская волость
Дер. Понарино59514209Церковно-приходская школа, казенная винная лавка, чайная и 5 мелочных лавок.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
41672Понаринодеревня55°35'с.ш.39°06'в.д.N-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000576д Понаринодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close