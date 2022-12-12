деревня Верхнечерекулево, деревня Верхнечерекулево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Верхнечерекулево

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1481Верхняя Чириккулева, деревня.при рч. Ясангиле.903486127115Мщ. — Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Измайловская волость
711. Чирикулева Верхняя, деревня бывшая государственная, при речке Ясангиле, дворов 100, жителей 580, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Исмаиловская волость
22Чирикуль Верхний, д. при реч. Базе, на прос. дор., мечеть, медрессе796158454398Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
521627Верхнечерекулеводеревня55°30'00"54°22'00"N-40-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Черекулевский сельсовет
80630476106д Верхнечерекулеводеревня
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