село Рябинки, село Рябинки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Рябинки

Елецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1345Рябинки, с. каз.при рчч. Воргле и Рябиновке.102184419521Церковь православная 1. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Казацкая волость
432. Рябинки, село бывшее государственное, при речке Ворголе, дворов 161, жителей 1004, церковь православная, школа, лавка, торжок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Елецкий район
78733Рябинкисело52°34'00"38°20'00"N-37-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Елецкий муниципальный район, Сельское поселение Волчанский сельсовет
42621412116с Рябинкисело
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