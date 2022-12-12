посёлок Починок-Поник, посёлок Починок-Поник, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Починок-Поник

Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1232Починок Поник, д. каз.при рч. Кисьмесь.11042151752
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Ново-Чурилинская волость
Поник Починок, Нв.-Чурилинскойсм. Починок Поник.
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Починок Поник, Нв.-Чурилинскойкрещеные татары230
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ПүчинкәПочинок-ПоникТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Арский район
188148Починок-Поникпосёлок56°13'50°14'O-39-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Арский муниципальный район, Сизинское сельское поселение
92612462171п Починок-Поникпоселок
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