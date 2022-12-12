село Каменно-Тузловка, село Каменно-Тузловка, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Каменно-Тузловка

Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Дьяковская волость
1717Каменно-Тузловский поселок, Дьяковской волости, при балке Тузловой47140276271Сельское правление908513

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Куйбышевский район
48482Каменно-Тузловкасело47°49'00"39°10'00"L-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Куйбышевский муниципальный район, Кринично-Лугское сельское поселение
60627404126с Каменно-Тузловкасело
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