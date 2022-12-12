Григорьево
Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5643Григорьево, д. каз.при колодце.5413226185Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
389. Григорьева, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 148, сапожн. м. (Часть Кимрской волости находится по другую сторону р. Волги, в Калязинском уезде)
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
20Григорьево411¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
281907Григорьеводеревня56°50'37°26'O-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28628432121д Григорьеводеревня