деревня Сосновая, деревня Сосновая, Тальская волость, Канский уезд (на 1911) — Familio

Сосновая

Тальская волость, Канский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Тальская волость
1136Сосновая, д. (п. уч. Сосновый, 56 дол.), на рч. Кубе1351443
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