деревня Дубинка-2, деревня Дубинка-2, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Дубинка-2

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Недашевский сельсовет
д Дубинка-218

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Подгорьевский сельсовет
д. Дубинка-258
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close