деревня Зубарево, деревня Зубарево, Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Зубарево

Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
705Зубарева, д. госуд. вол.при р. Малом Киржаче.12122889122
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Андреевская волость
135. Зубарева, деревня бывшая удельная, при реке М. Киржаче, дворов 31, жителей 200, ткацкая светелка, водяная мельница

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Андреевская волость
182Зубарево деревня21635107136
183Зубаревская мельница51106145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Александровский район
308926Зубареводеревня56°26'38°56'O-37-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Александровский муниципальный район, Андреевское сельское поселение
17605404226д Зубареводеревня
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