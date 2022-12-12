Зубарево
Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
705Зубарева, д. госуд. вол.при р. Малом Киржаче.12122889122Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
135. Зубарева, деревня бывшая удельная, при реке М. Киржаче, дворов 31, жителей 200, ткацкая светелка, водяная мельница
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
182Зубарево деревня21635107136
183Зубаревская мельница51106145
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
308926Зубареводеревня56°26'38°56'O-37-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17605404226д Зубареводеревня