деревня Есипово, деревня Есипово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Есипово

Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5892Есипово, д. вл.при колодцах и пруде.1922338593
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Тутаевский район
386823Есиповодеревня57°50'с.ш.39°47'в.д.O-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, Левобережное сельское поселение
78643460151д Есиповодеревня
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