Скоблянка
Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
16Дер. СкоблянкапроселкеручьеТочнянскому с. о. 166849Точнянского пр. 12226
26Им. Скоблянкапроселкеручьедв. Ив. Л. Чернушевичу, кат. 123Мстиславского р.-кат. 12125
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
216842Скоблянкадеревня54°13'00"31°52'00"N-36-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66627420176д Скоблянкадеревня