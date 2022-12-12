Новозаведенное
Георгиевский, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года
№Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
241Село Новозаведенное.при р. Куме.5550914921426великороссыправославные, старообрядцыЦерковь 1, молитвенный дом 1. хлеб. общест. магазинов 3, водяных мельниц 3, питейныхь домов 6, лавок 3.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88135Новозаведенноесело44°16'43°39'L-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7707000151с Новозаведенное#Н/Д