деревня Никольское 2-е, деревня Никольское 2-е, Пичерская волость, Тамбовский уезд (на 1911) — Familio

Никольское 2-е

Пичерская волость, Тамбовский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
149Никольское 2-е (Гореловка), д. вл.при рч. Пичере.401053268280
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Пичерская волость
142. Никольское (Гореловка), сельцо бывшее владельческое, при речке Пичере, дворов 69, жителей 793, станция железнодорожная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Пичерская волость
село 1 Никольское«Разсказовская» п-т. контора4312
сельцо 2 Никольское«Разсказовская» п-т. контора4512
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