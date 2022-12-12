Никольское 2-е
Пичерская волость, Тамбовский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
149Никольское 2-е (Гореловка), д. вл.при рч. Пичере.401053268280Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
142. Никольское (Гореловка), сельцо бывшее владельческое, при речке Пичере, дворов 69, жителей 793, станция железнодорожная
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село 1 Никольское«Разсказовская» п-т. контора4312
сельцо 2 Никольское«Разсказовская» п-т. контора4512