деревня Овсяниковская, деревня Овсяниковская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1886) — Familio

Овсяниковская

Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Смотроковская волость
737. Овсяниковская, деревня бывшая государственная, при речке Панежке, дворов 6, жителей 48, волостное правление (уездный город 2о в.). В 2 в.—Богословский погост, 2 церк Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close