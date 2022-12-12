село Старая Отрада, село Старая Отрада, Царицынский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Старая Отрада

Царицынский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2084Отрада, с. вл.при рч. Елшанке.1442106337406Церковь православная 1. Ярмарка 1. Мельниц 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Отрадинская волость
1093. Отрада, село бывшее владельческое, дворов 186, жителей 971, волостное правление (уездный город в 16 верстах) ц. пр., школа, 3 лавки, 11 ветряных мельниц. В 10 верст Показать все
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