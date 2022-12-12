Старая Отрада
Царицынский уезд, Саратовская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2084Отрада, с. вл.при рч. Елшанке.1442106337406Церковь православная 1. Ярмарка 1. Мельниц 5.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1093. Отрада, село бывшее владельческое, дворов 186, жителей 971, волостное правление (уездный город в 16 верстах) ц. пр., школа, 3 лавки, 11 ветряных мельниц. В 10 верст Показать все