Куликовская
Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2403Куликовская (Усть-Сюма), д.на лев. ст. р. Сюмы.6316144039Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
694. Куликовское (Устьсюма, Погост, Погорелец), село бывшее удельное, при речках Ваге и Сюме, дворов 16, жителей 128, 2 церкви православных, школа, лавка, 2 тржк. 29-го и Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
84370Куликовскаядеревня62°31'с.ш.42°48'в.д.P-38-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11658424101д Куликовскаядеревня