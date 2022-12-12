село Кониловка, село Кониловка, Грушецкая волость, Ушицкий уезд (на 1905) — Familio

Кониловка

Грушецкая волость, Ушицкий уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Грушецкая волость
1315. Копиловка, село бывшее владельческое, при реке Днестре, дворов 39, жителей 301, церковь православная

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Грушецкая волость
Кониловка874493710
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