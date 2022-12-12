деревня Дубровино, деревня Дубровино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Дубровино

Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12215Дубровин (Лошкомои), поч. каз.при рч. Лыпе.1188032113122Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Липовская волость
994. Дубровин (Лошкомой), починок бывший удельный, при речке Лыпе, дворов 66, жителей 352, солодовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Воткинский район
719959Дубровинодеревня57°17'00"54°15'00"O-40-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Воткинский муниципальный район, Большекиварское сельское поселение
94608410111д Дубровинодеревня
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