Дубровино
Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12215Дубровин (Лошкомои), поч. каз.при рч. Лыпе.1188032113122Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
994. Дубровин (Лошкомой), починок бывший удельный, при речке Лыпе, дворов 66, жителей 352, солодовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
719959Дубровинодеревня57°17'00"54°15'00"O-40-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94608410111д Дубровинодеревня