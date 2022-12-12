Ваняшкино
Саткинская волость, Златоустовский уезд (на 1906)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- выселок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1730Ваняшкин (Айский), выселок.при р. Ае.6924238675Р. 79-69. М. 7-6. — Добывание жернового камня и выделка жерновов.Показать скан
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Ваняшкина, д. при реч. Ай, на почт. трак., бак. лав., кузн.68557105124Земледелие и выд жерн. и мел. камней
1Айский выс., при р. Ай, на прос. дор., кардон каз. Саткин. дачи7935195160Земледелие и обж. угля для Саткин. з., а в зимн. время перевоз. на зав. угля.