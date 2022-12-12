хутор Узяк, хутор Узяк, Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Узяк

Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд
2174Узяк, хут. каз.при рч. Узяке.33442125120
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Кагальникская волость
664. Узяк, деревня бывшая государственная, при речках Доне и Узяке, дворов 52, жителей 480, 5 рыбн. з.

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Кагальницкая волость
4503Узяковский поселок, Кагальницкой волости, при реке Старый-Дон961805302217Приходское училище87395

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Азовский район
530128Узякхутор47°07'00"39°20'00"L-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Азовский муниципальный район, Кагальницкое сельское поселение
60601430121х Узякхутор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close