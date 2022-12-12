село Мордовское Коломасово, село Мордовское Коломасово, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Мордовское Коломасово

Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1254Мордовская Коломасова, д. каз.при руч. Сидячке.272284300321Поташных заводов 9. Маслобойня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Кочелаевская волость
653. Мордовское Коломасово, деревня бывшая государственная, дворов 117, жителей 689

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ковылкинский район
76184Мордовское Коломасовосело53°58'44°08'N-38-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, Мордовско-Коломасовское сельское поселение
89629447101с Мордовское Коломасовосело
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