деревня Бутовщизна, деревня Бутовщизна, Бельская волость, Лепельский уезд (на 1906) — Familio

Бутовщизна

Бельская волость, Лепельский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Бельская волость
146. Бутовщика, село бывшее государственное, при реке Доме, дворов 4, жителей 69, церковь православная, школа

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Бельская волость
22Бутовщизна, с погостом МосарьселениеМосарь, озероМосарского, православногоМосарскому сельскому обществу11
22апри селении БутовщизнапогостМосарь, озероМосарского, православногопричту Мосарской православной церкви2
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