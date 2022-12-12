деревня Николенка, деревня Николенка, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Николенка

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Баевская волость
35Дер. НиколинкапроселочнойколодцеЧистиковск. с. о. 186264Романовского пр. 9023

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Ленинский сельсовет
д. Николенка4
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