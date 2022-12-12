деревня Прокшино, деревня Прокшино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Прокшино

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2341Прокшино, сц. вл.при рч. Черняйке и безымянном оз.23226109
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Озерецкая волость
С-цо Прокшино 182Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога, станция Хотьково. 13Бумого-ткацкая фабрика и красильное заведение Торгового Дома Грушина.
Имение Н. И. Грушина и К. С. Сазонова, при с. Прокшине182Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога, станция Хотьково. 13

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
305809Прокшинодеревня56°17'с.ш.37°49'в.д.O-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
46615413186д Прокшинодеревня
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