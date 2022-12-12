Новофроловское
Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4388Новофроловское (Князья), с. вл.при рч. Синовице.362234102105Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
54. Ново-Фроловское (Князья), село бывшее владельческое, при речке Синовице, дворов 35, жителей 192, церковь православная
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5110Ново-Фроловское село2314378363
5111Близ него мельница Симанина4176385
5112Его же лесная сторожка7170429
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
307466Новофроловскоедеревня56°14'39°12'O-37-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17640442316д Новофроловскоедеревня