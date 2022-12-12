деревня Новофроловское, деревня Новофроловское, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Новофроловское

Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4388Новофроловское (Князья), с. вл.при рч. Синовице.362234102105Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Коробовщинская волость
54. Ново-Фроловское (Князья), село бывшее владельческое, при речке Синовице, дворов 35, жителей 192, церковь православная

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Коробовщинская волость
5110Ново-Фроловское село2314378363
5111Близ него мельница Симанина4176385
5112Его же лесная сторожка7170429

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Кольчугинский округ
307466Новофроловскоедеревня56°14'39°12'O-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Кольчугинский муниципальный район, Раздольевское сельское поселение
17640442316д Новофроловскоедеревня
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