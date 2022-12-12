село Буланова, село Буланова, Ирбитский район, Свердловская область (на 2018) — Familio

Буланова

Ирбитский район, Свердловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2654Буланова, дер.при р. Ирбити.533041167187Часовня православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Шмаковская волость
700. Буланова, деревня бывшая государственная, при реке Ирбити, дворов 70, жителей 367, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
688903Булановасело57°24'с.ш.62°31'в.д.O-41-090
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close