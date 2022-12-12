село Летняя Ставка, село Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Летняя Ставка

Туркменский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Трухмянское приставство
614Летняя Трухмянская ставка.на балке Красные Копани.3136великороссыправославныеМестопребывание пристава. Народное училище 1, ветряная мельница 1, хлеб. магазин 1, постоялый двор 1, питейный дом 1, лавок 16. Ярмарки две - 10 апреля и 1 августа. Ежене Показать все
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Туркменский район
13050Летняя Ставкасело45°25'43°28'L-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Туркменский муниципальный район, Сельское поселение Летнеставочный сельсовет
7656419101с Летняя Ставка#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close